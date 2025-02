Archiviata la splendida serata del Franchi, per la Fiorentina è tempo di preparare la gara-2 contro l'Inter in programma lunedì a San Siro. Arrivano in tal senso le prime indicazioni dal Viola Park dopo l'allenamento odierno, riportate da Fiorentinauno.com: Andrea Colpani e Danilo Cataldi, che hanno già ripreso a lavorare in campo, sono sulla via del completo recupero e saranno ampiamente disponibili per la gara di San Siro dopo aver stretto i denti ed essere andati in panchina ieri sera. Meno ottimismo, invece, intorno a Yacine Adli, che ha subito un duro colpo.

Improbabile anche la presenza del nuovo arrivato Pablo Marì, anche se il ritorno in squadra potrebbe avvenire a breve. Buone nuove, invece, sul fronte Albert Gudmundsson: non ci sono preoccupazioni sul suo recupero, anche se sta smaltendo una sindrome influenzale che lo ha tenuto fuori dall'allenamento odierno.