Grande notizia per Robin van Persie, allenatore del Feyenoord, arriva dall'odierno allenamento della vigilia del match di Champions League contro l'Inter: Jakub Moder e Ayase Ueda sono infatti tornati ad allenarsi con il gruppo. Moder ha saltato la partita casalinga contro il NEC Nijmegen, ma si spera che possa tornare a disposizione contro l'Inter, un ritorno che Van Persie accoglierebbe con enorme gioia considerato il lungo elenco di indisponibili a centrocampo.

Il nipponico, invece, può offrire un'alternativa in più per l'attacco, considerato il fatto che Julian Carranza, il castigatore del Milan a San Siro, sin qui non ha convinto molto per costanza di rendimento.