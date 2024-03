Momento duro per l'Empoli, prossimo avversario dell'Inter alla ripresa del campionato dopo la sosta. Dopo un avvio a razzo, Nicola ha rallentato come sottolinea la Gazzetta dello Sport: la strabiliante media è passata da 2 punti a partita a 1,3 e ora i toscani sono a un punto dalla zona retrocessione.

Ci saranno due settimane per lavorare, ma la situazione dell'infermeria non lascia tranquilli. Nell'ultimo match si è fermato Ebuehi, che dovrà star fuori qualche mese per una lesione parziale al crociato anteriore del ginocchio destro. A Milano non ci sarà neppure Ismajli, mentre resta da valutare Grassi. E le nazionali hanno portato via i vari Bereszynski, Walukiewicz, Berisha, Cacace, Marin, Fazzini, Goglichidze e Shpendi. Inoltre contro l'Inter non ci sarà Maleh per squalifica.