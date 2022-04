Ore decisive in casa Bologna per quel che concerne il ricorso relativo alla squalifica di Gary Medel. Come scrive Tuttosport, i felsinei recuperano i sette assenti contro l’Udinese, mentre per il centrocampista cileno bisogna aspettare l’esito del ricorso che si avrà oggi. Poche le speranze di ricevere uno sconto sulla squalifica dell’ex Inter. Soumaoro e Arnautovic saranno sicuramente titolari, con l’austriaco che in particolare sta vivendo un grande momento di forma (12 gol in campionato). Rientreranno anche i tre giocatori vittima di virus gastrointestinale (Skorupski, Schouten e Vignato), mentre è difficile il recupero di Dijks.