Circa 2.500 tifosi hanno assistito all'allenamento che il Paris Saint-Germain ha sostenuto nella serata di Tokyo all'interno del National Stadium, sede della partita di domani contro l'Inter. Al termine della seduta, si è fermato a parlare coi cronisti presenti il centrocampista spagnolo Carlos Soler: "Grazie ai tifosi per il loro supporto, siamo pronti per domani. Penso che quella contro l'Inter sia una partita importante per l'inizio della stagione. Vogliamo consolidare le nuove tattiche", ha dichiarato l'ex Valencia.