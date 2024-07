Ultimo atto del ritiro precampionato per il Pisa di Filippo Inzaghi, che ha affrontato in amichevole la Pro Patria, formazione militante in Serie C, sul campo dell’US Bormiese, imponendosi col punteggio di 3-0 grazie ai gol di Esteves, Bonfanti e Mlakar. Il test contro i bustocchi ha, di fatto, chiuso il programma di lavoro dei nerazzurri in Valtellina proiettandoli verso il ritorno in Toscana e l’inizio della marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali, che comprende anche l'amichevole del prossimo 2 agosto contro l'Inter all'Arena Garibaldi.