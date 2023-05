"Giochiamo una partita con la quale possiamo entrare nella storia, dobbiamo credere di poter battere l'Inter se, chiaramente, giochiamo il nostro calcio a livello di attenzione, energia e qualità. Nelle ultime due partite non siamo stati all'altezza: possiamo giocare molto meglio" ha detto Stefano Pioli ieri sera a DAZN dopo il ko incassato in casa dello Spezia. "È normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale essere delusi dall'andata, ma sapevamo quanto fosse importante oggi. Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione... Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter". Concetto ribadito anche in conferenza stampa durante la quale l'allenatore del Milan ha sottolineato ancora: Sappiamo che martedì è l'occasione della vita, possiamo entrare nella storia del Milan ribaltando un risultato negativo. Dobbiamo lavorare credendo di poter battere l'Inter e abbiamo le qualità per farlo. Battere l'Inter vuol dire rimettere in discussione il risultato, cambiare l'atteggiamento mentale della partita. Certo che dirlo è facile, perché ci credo, ma dovremo fare in campo la miglior prestazione possibile perché il livello deve essere alto".

Come vede la corsa Champions?

"Per noi oggi era molto importante. Con la sconfitta di oggi si compromette un po' e ora dobbiamo fare più punti possibile. I tifosi ci hanno stimolato per martedì, che sarà una grandissima occasione. Dobbiamo essere all'altezza".

Sugli infortunati aveva inoltre detto a DAZN:

"Oggi sono rimasti a casa chi non era in grado di giocare oggi, ma che potrebbero esserci martedì e stiamo facendo di tutto per recuperarli. Anche i cambi di oggi erano in quella direzione. Se convoco Leao gioca titolare? Sì, credo di sì".