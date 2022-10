Dopo l'1-0 di questo pomeriggio inflitto ai danni del Bari che è valso gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter, l'allenatore del Parma, Fabio Pecchia ha commentato il risultato in conferenza stampa: "Giocare 90' come il primo tempo significa spremere la squadra. L'obiettivo è arrivare a fare quello, lavoriamo per quello. Poi nella ripresa sono usciti loro. Bene Balogh, con me non aveva mai giocato e stasera ha fatto una prestazione di altissimo livello. Abbiamo voluto il passaggio del turno".

Ora ci sarà l'Inter, che valore ha questa qualificazione?

"Conta la voglia di vincere, è il giusto premio per una squadra così giovane come la nostra e può anche essere un modo per continuare il processo di crescita".

Anche oggi non si è subito gol, è soddisfatto?

"La voglia di vivere il momento negativo con meno apprensione è fondamentale. Noi siamo il Parma, ma giochiamo comunque in B e dobbiamo mettercelo in testa. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato i momenti del match".