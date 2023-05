Se il tifo interista è già in fibrillazione per la doppia finale di Coppa Italia e soprattutto Champions League, quello viola, atteso dalla sfida di mercoledì all'Olimpico e dalla finale di Conference League a Praga del prossimo 7 giugno, non è da meno. Lo garantisce il primo cittadino di Firenze Dario Nardella, intervistato da FirenzeViola.it: "Si respira tanto entusiasmo. Firenze merita queste due finali, questa euforia. Negli scorsi anni, come città, abbiamo ottenuto molti successi. Aspettavamo anche una grande soddisfazione nel calcio. Tutta la città è in festa, non solo la tifoseria. Questo entusiasmo ha contagiato tutti".