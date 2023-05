Allarme rientrato in casa Napoli alla vigilia della gara contro l'Inter: Khvicha Kvaratskhelia ha svolto l'intera sessione di allenamento mattutina in gruppo e per il georgiano non ci dovrebbero essere problemi a rientrare nella lista dei convocati per la sfida in programma domani alle 18 al Maradona. Quest'oggi la squadra di Spalletti ha iniziato ad allenarsi con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto.