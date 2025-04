"Il mio contratto qui è fino alla fine di luglio, fino alla fine del Mondiale per club. Ho tempo per cercare altro, vedere alcune idee. Vedremo...". Così Thomas Muller risponde alle domande di Peter Schmeichel a Cbs Sports Golazo, dopo l'eliminazione in Champions League patita per mano dell'Inter.

"Io in Champions l'anno prossimo? Le opportunità sono ovunque, non lo so. Sono concentrato sulle prossime partite, a giugno farò due settimane di stop e ci penserò", risponde Muller.