Mattia Valoti, attaccante del Monza, sogna di fare il bis a San Siro, stadio nel quale colpì l'Inter quando difendeva i colori della Spal nel 2019: "Lo ricorderò per tutta la vita, segnai una bella rete in uno stadio pieno e fantastico - le sue parole in esclusiva a Sportmediaset -. L'Inter? Galliani ci tiene particolarmente, l'abbiamo notato all'andata quando esplose al gol di Ciurria. Sarebbe una gioia immensa che daremmo a lui, al presidente e a tutto il Monza".