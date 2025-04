L'adrenalina che sa regalare il calcio ad alti livelli scorre ancora nelle vene di Sergio Ramos anche dopo aver vinto e rivinto tutto con il Real Madrid e la Nazionale spagnola, in particolare pensando al prossimo Mondiale per Club che disputerà con la maglia del Monterrey: "Giocare questo tipo di competizioni ti dà un'emozione in più - ha raccontato il difensore a FIFA.com -. C'è una novità a livello di format, che richiede già un livello di concentrazione molto alto, perché anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza tra rimanere in gara o essere eliminati. Sappiamo che affronteremo avversari molto, molto importanti, con grandi nomi, con una lunga storia alle spalle, e sono tutti molto competitivi (Inter, River Plate e Urawa Red Diamonds ndr). Alcuni in Europa, altri in Argentina, quindi sono grandi incontri. Sono sempre stato entusiasta di giocare contro i club più forti, e qui vedremo una rivalità sana ma molto competitiva".

Rispetto agli obiettivi dei messicani nel torneo che si giocherà in terra statunitense, Ramos ha chiarito: "Lottare testa a testa con qualsiasi avversario. Penso che, alla fine, ci sia una cosa non negoziabile: l'atteggiamento. Nel calcio, il più piccolo dettaglio può cambiare molte cose, ma una cosa che non dovrebbe mai essere messa in dubbio è il tuo impegno, il tuo sforzo e la tua dedizione. Non importa cosa accada – perché nel calcio tutto può succedere – devi tornare a casa con la coscienza pulita di aver dato il massimo. Il nostro obiettivo è fare una bella figura, cercare, ovviamente, di superare la fase a gironi, e da lì si vedrà. In questo tipo di competizione, proprio come nel Mondiale per nazionali, ci sono sempre squadre che creano sorpresa e sorprendono tutti, quindi dipende anche da molti fattori: come sta la squadra mentalmente, che tipo di slancio si porta, avere la rosa al completo a disposizione, libera da infortuni... Ci sono molti fattori, quindi dovremo valutare una volta iniziato il torneo".