C'è grande curiosità anche da parte degli addetti ai lavori rispetto al Mondiale per Club 2025, il primo con il format a 32 squadre. Non fa eccezione Martin Demichelis, allenatore del Monterrey, squadra messicana inserita nel girone dell'Inter: "Naturalmente, essendo la prima edizione di questa Coppa del Mondo per Club è un grande onore poterne far parte - ha spiegato l'argentino ai canali ufficiali della FIFA -. E per me, personalmente, poter rappresentare il Monterrey è una grande sfida. Quindi, penso che tutti nel mondo dello sport, appassionati di calcio, guarderanno questo nuovo torneo che ha generato molto entusiasmo, con grandi aspettative, proprio come noi. Quindi, anche se siamo a metà stagione, quando arriverà il momento, affronteremo questo torneo con grande entusiasmo, tanta eccitazione e tanta energia per poter fare bene".

Sulla possibilità di giocare contro il Bayern Monaco, sua ex squadra, nella fase a eliminazione diretta, Demichelis ha aggiunto: "La Germania è il secondo paese in cui ho vissuto più a lungo. Ci ho trascorso otto anni come giocatore e poi quattro anni come allenatore. Quindi, sarebbe strano. Non siamo stati sorteggiati nella stessa fase del torneo, ma speriamo che ci permetta di avanzare nella competizione e, chissà, sognare un ipotetico incontro con il Bayern".