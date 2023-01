"Questa deve essere la partita delle ripartenza. Vogliamo vincere e dobbiamo farlo con una partita convinta ed energica". Parola di Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia del match casalingo contro il Sassuolo che anticipa il derby di domenica prossima.

"La scelta di Leao in panchina è dettata dalla condizioni. Ha giocato le ultime partite, ha perso brillantezza ma rimane un giocatore importante per noi e lo sarà a partita in corso - aggiunge a Sky Sport -. De Keteleare titolare? E' in crescita, ha le qualità per essere decisivo e ci aspettiamo di essere padroni del campo e di fare la partita proponendo tante situazioni offensive".