Alla vigilia della finale di Supercoppa italiana a Riyad, l'allenatore del Milan Stefano Pioli si presenta in sala conferenze per anticipare con i giornalisti presenti i temi del match, che trattandosi di un derby non può essere mai banale.

Come sta la squadra?

"Ci dobbiamo comportare bene, è una sfida importante. Giochiamo contro i nostri rivali, battuti nel campionato scorso e negli ultimi due derby. Sono state partite in cui abbiamo dovuto sopportare delle difficoltà e dovremo farlo anche domani".

È il derby del riscatto?

"Vincere è importantissimo. Abbiamo iniziato l'anno scorso, ora dobbiamo dare continuità a questo percorso. Significherebbe aumentare il nostro livello e la nostra mentalità vincente. L'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé; il derby fa storia a sé e il trofeo in palio aumenta il valore di questa partita".

L'Inter ci arriva meglio?

"Il campionato domani non conta. Domani giocheremo con entusiasmo ed energia. Siamo qui con merito e ce la vogliamo giocare".

È una partita spartiacque?

"Non lo so, so che è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l'abbiamo perso e domani c'è il secondo. La stagione non finisce domani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo".

Pancia piena per il Milan?

"Siamo pieni di luoghi comuni: come facciamo ad avere la pancia piena avendo vinto, per molti di noi, solo un trofeo?! C'è solo una cosa da fare: la qualità del gioco. Se abbassiamo la qualità diventa difficile vincere le partite, non è questione di pancia piena".

Si sta giocando troppo?

"Riprendere a giocare così tanto può essere pesante, sia per chi ha fatto il Mondiale chi no. Nell'arco di una stagione è impossibile per qualsiasi squadra non attraversare momenti in cui non rendi al 100%: solamente il Napoli non ha avuto flessioni".