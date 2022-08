È arrivata anche una risposta dopo un buon punto a Bergamo. Vi dà più carica il fatto che in tanti ancora non vi considerino i favoriti?

"Come dico sempre, il calcio è un inizio infinito. Tutti i giorni hai bisogno di ripetere, ricominciare il lavoro. Prendiamo le partite una alla volta, è vero che siamo a 19 partite senza sconfitte e penso che dobbiamo continuare con questo spirito di squadra per dare sempre il massimo. Siamo cinque squadre per vincere lo scudetto, noi siamo lì ma è solo l'inizio. Step by step".