In vista del derby di domenica sera, Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato in esclusiva a DAZN. Ecco alcuni passaggi della sua intervista. "Sassuolo-Milan è stato il momento più bello della mia carriera al Milan. Fin dal primo giorno a Milanello della scorsa stagione ero sicuro che avemmo vinto lo scudetto, l'ho detto anche ai miei amici. Me lo sentivo, si respirava un’aria diversa. La voglia di dimostrare era davvero tanta in tutti noi. Ci abbiamo sempre creduto - ricorda Calabria -. La settimana del derby è incredibile. Sono emozioni forti. C’è molto rispetto tra le due squadre, in campo non ci sono state mai delle problematiche che vanno oltre al calcio. Si affrontano due tra le più grandi squadre al mondo, quindi deve essere un giorno di gioia. È ovvio che noi vogliamo solo vincere quindi qualche screzio ci sta, l’adrenalina che si crea, è normale".