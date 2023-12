In silenzio stampa dopo Napoli-Inter 0-3, Walter Mazzarri ha espresso per la prima volta la sua analisi sulla gara del Maradona di domenica scorsa, nel contesto della conferenza stampa della vigilia della sfida con la Juventus: "Qualsiasi cosa dico, si dice che io cerco le scuse... Domenica non sono venuto in sala stampa proprio per evitare di sentirmi dire che Mazzarri cerca scuse - la premessa del tecnico degli azzurri -. Sto lavorando sulla fase difensiva, qualcosina s'è già visto. Nel primo tempo con l'Inter la squadra ha fatto molto bene. La squadra non ha concesso una ripartenza tranne che sul gol. Meritavamo noi per quanto creato e a fine primo tempo dovevamo stare noi in vantaggio.

Natan a sinistra? Se avrò tempo, è l'unico che può farlo in assenza dei terzini. A differenza di Jesus è più giovane, fisico, ha intraprendenza, ha gamba per accompagnare di più l'attaccante".