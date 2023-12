Dopo le parole di Beppe Marotta, arriva anche l'analisi del direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera che a Sky Sport, prima del match a San Siro, ha detto: "Abbiamo preparato una partita non di attesa, perché l'Inter è di livello e non possiamo lasciargli grandi spazi, dobbiamo aggredirla. Per quanto riguarda il nostro percorso ci sono dei momenti un po' così, ma abbiamo raggiunto un equilibrio. C'è grande continuità di prestazione, abbiamo una striscia positiva. Oggi non è facile ma lavoriamo per continuare questo trend".

Cosa cambia senza allenatore?

"Cambia poco perché é come se il mister fosse presente. Sarebbe dura anche con la sua presenza. Ci aspetta una gara impegnativa, ma noi ci siamo. Ne approfitto per fare gli auguri al nostro direttore Corvino per la sua storica seicentesima presenza in Serie A".