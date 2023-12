Dalla sala conferenze di San Siro, Andrea Tarozzi, il vice del tecnico del Lecce Roberto D’Aversa, parla dell’esito del match contro l’Inter. FcInterNews.it, presente col proprio inviato, vi riporta le sue parole:

Impressioni sulla partita? Ad un certo punto il Lecce è stato vicino al pari.

"Vero, l'Inter stava facendo fatica intorno al 65esimo e noi abbiamo avuto alcune occasioni, su tutte quella di Rafia. Ma in quel momento vengono fuori i campioni e alla fine la magia di Arnautovic ha risolto la partita. Ma in quel momento pensavamo di pareggiare".

Espulsione di Banda per palese nervosismo, poi Pongracic ha ripreso Gendrey e ha chiesto il cambio. Cosa stava succedendo sul piano nervoso?

"Quando giochi con una squadra che concede poco e non riesci a sfruttare le azioni un po' di stress viene. Ma abbiamo tenuto il campo bene fino alla fine, poi l'espulsione di Banda ha compromesso tutto. A Pongracic ho chiesto una gara di grande coraggio contro due attaccanti di livello. I centrali stavano facendo una partita meravigliosa, non era il caso di cambiarli".

Cosa vi portate a casa dopo questa prestazione?

"Dell'esperienza in più, essendo una squadra giovane. Cerchiamo di fare quello che il mister propone in settimana, comunque ce la giochiamo con tutte, anche con l'Inter stasera. Ovvio che le forze in campo erano diverse, ma la prestazione c'è stata. Portiamo a casa questo, un altro step di crescita che serve in futuro":