A margine della cerimonia di presentazione del marchio che la Lazio indosserà sulla maglia della Supercoppa Italiana presso la sede della Regione, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato delle prospettive della squadra di Maurizio Sarri: "Nel momento in cui prende corpo un progetto di crescita del mondo Lazio è giusto che proseguano, che si fa lo interrompiamo? Oggi dobbiamo essere tutti concentrati sul raggiungere gli obiettivi. Siamo in corsa su tutti i fronti e dobbiamo cercare di conseguirli, sennò si arriva vicini al traguardo e ci superano. Questo non andrebbe bene, perciò dobbiamo essere pratici, coniugare, oltre allo spirito sportivo, quello dei risultati, che è dettato dal raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. La squadra è cosciente di poter vincere dei trofei, ovviamente non mi riferisco allo Scudetto che siamo molto distanti, ma per il resto dipende da loro essere coscienti dei loro mezzi e metterli in campo al momento opportuno".

Cosa vi aspettate?

"Se loro ci credono come nelle ultime partite... Non sono i risultati, ma è l'atteggiamento che è cambiato. Il motto della Lazio è di non mollare mai e mi pare che ora loro abbiano ripreso quello spirito. Tutti insieme indistintamente e indipendentemente. Mi auguro che sia l'inizio di un nuovo percorso e che rimetta al centro dell'azione calcistica nazionale e internazionale la Lazio".