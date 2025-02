"Ci teniamo a fare bene, andiamo a Milano per passare il turno non per fare presenza". Parole e musica di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nell'intervista concessa a SportMediaset in vista della sfida nei quarti di Coppa Italia di domani sera contro l'Inter: "Non c'è rivalsa per il 6-0, in qualche modo ci è stato utile. Andiamo con grande umiltà ma con la nostra identità, ritmo e coraggio".

L'allenatore biancoceleste non esclude la possibilità di schierare un centrocampo a tre: "Possibile, ma dobbiamo valutare perché anche Dele-Bashiru sarà fuori. Identità vuol dire anche che non si perda l'equilibrio, a prescindere che ci sia un centrocampista o un giocatore più offensivo. Accettiamo le critiche dopo il pareggio di Venezia, ma per me è stata una partita matura. Su questi campi non è facile per nessuno" aggiunge poi Baroni, che non fa drammi per l'assenza forzata di Castellanos: "Fuori un mese? Non deve essere un alibi, tutti dobbiamo dare qualcosa in più. La classifica si guarda alla fine, farlo ora sarebbe un inutile spreco di energie. Gli obiettivi non si cambiano in corsa: per Juve, Milan o Atalanta è stato così, per noi no. Vogliamo restare dove siamo".