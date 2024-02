Anche il capitano dell'Atletico Madrid Koke ha offerto la sua disamina della partita di San Siro contro l'Inter per i canali ufficiali dei Colchoneros: "Questa è un'eliminatoria, è lunga. Volevamo un altro risultato, non è successo ma dobbiamo andare avanti. Ringraziamo la nostra gente che ci ha sostenuto oggi, che ha fatto uno sforzo enorme arrivando da Madrid a qui. Aspettiamo tutti i nostri al Metropolitano per il ritorno: spero che si possa ribaltare il risultato, è possibile, lo abbiamo già fatto in diverse occasioni e con loro saremo una squadra molto più forte".