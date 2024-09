Il primo inciampo stagionale, arrivato domenica sera all'Olimpico Roma, deve essere solo un incidente di percorso per l'Udinese. A dirlo è Christian Kabasele, difensore dei friulani, che ieri è stato ospite d’eccezione di 'Udinese Tonight': "Ci aspettavamo di vedere una Roma così forte, noi non siamo stati coraggiosi con la palla per fare dei punti - le sue parole -. Avevamo tutte le informazioni per fare una buona partita. Senza palla mancava attenzione, è stato un peccato perdere. Possiamo perdere una partita ma in un certo modo. Non abbiamo festeggiato troppo il primo posto, abbiamo lavorato duro dopo Parma. Non eravamo i più forti dopo quella partita non siamo scarsi adesso, sappiamo di dover lavorare duro per conquistare i nostri punti. Parleremo di questa partita, ma sono sicuro che mercoledì in coppa e contro l’Inter vedremo la vera Udinese. A Roma percepivamo che l’ambiente era diverso, non abbiamo giocato bene ma loro erano in forma, al netto delle loro difficoltà avremmo potuto fare punti. Siamo una squadra in costruzione, abbiamo cambiato tanto per cui a volte possono capitare queste gare".