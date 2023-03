Intervistato da La Stampa, il difensore della Juventus, Federico Gatti è stato interpellato anche sulla sua prestazione imbastita a San Siro contro i nerazzurri: "Fine dell'apprendistato dopo Friburgo ed Inter? Per carità, la strada è lunghissima. Due prestazioni positive non mi trasformano in fenomeno come due negative non fanno di me un brocco. Diciamo che sono arrivate in un momento particolare e che hanno esaltato le mie caratteristiche: la cattiveria, la voglia di tirar fuori qualcosa da dentro".