Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, parla così ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Fare un bilancio prima di una partita così dura è difficile. E stata una partita con degli alti e dei bassi, siamo ancora in corsa per due trofei e siamo soddisfatti fin qui del percorso. Il bilancio si farà poi a fine stagione".

Le voci sull'UEFA che avrebbe già deciso di punirvi?

"Di ufficiale noi non abbiamo nulla, mi fa piacere che lei le chiami indiscrezioni perché tali sono, le ho lette anche io su un giornale ma di scritto non c'è ancora nulla, ho letto articoli invece che sembrano sentenze".

Questa squadra può crescere in maniera tranquilla?

"La partita in chiave mercato non è decisiva. Sappiamo di avere una squadra forte, le altre cose le facciamo negli uffici. Restiamo però concentrati su questa partita perché abbiamo ancora partite importanti".

Come si lavora in chiave futura senza certezze?

"La Juventus come società ha una solidità tale che ci permette di programmare senza pensare ai risultati sportivi. Ovvio che giocare le coppe è importantissimo, ma abbiamo la solidità per preparare il tutto con i giusti tempi e i giusti obiettivi".