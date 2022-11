"Dobbiamo vedere in cosa migliorare, cercando di avere quella fame e determinazione che abbiamo sempre avuto". È questa la ricetta di Juan Cuadrado , intervenuto in conferenza stampa prima del match con il PSG nella settimana che conduce anche al big match contro l'Inter: "A volte cerchi di dare il 100% e le cose non vengono, diamo il massimo in ogni gara, piano piano ritroveremo nuovamente lo spirito della Juventus che è lottare e battagliare fino alla fine. E' già positivo che nelle ultime di campionato i risultati sono stati buoni, questo è il cammino", dice l'esterno della Juventus.

Il colombiano lascia poi aperte più porte per il futuro: "Sono contento di essere qui, sento questa squadra come la mia famiglia. Ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista qui, sono grato alla Juventus. Cerco di andare avanti per fare il meglio per la squadra e il futuro si vedrà".