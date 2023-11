Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a Sky Sport: "La classifica è buona perché abbiamo mantenuto i punti di vantaggio sulla quinta. Una volta in vantaggio non avremmo dovuto prendere gol dopo 5 minuti in un'azione che è una specialità dell'Inter. E' stato svelto Sommer, poi Kostic non doveva uscire così. Forse anche si poteva fare un fallo per fermare l'azione. Nel secondo tempo molto rispetto tra le due squadre. È saltata la prima pressione, nella seconda siamo arrivati in ritardo. Sapevamo che loro da quella posizione crossavano in diagonale, bisognava trovare una lettura diversa.

Ma è stato l'unico errore della partita. E' stata la miglior partita di Vlahovic dal punto di vista tecnico; era un po' avvantaggiato dall'uno contro uno con De Vrij, aveva tempo e spazio per giocare. Stasera Dusan ha fatto bene. Locatelli? Stamattina ho cambiato idea, Nicolussi Caviglia è bravo e molto maturo. Poi ho messo Locatelli che ha fatto altrettanto bene, tenendo Rabiot. Non cambia nulla, è un percorso di crescita che va continuato. Venerdì abbiamo una partita contro una squadra che ci ha tolto sei punti e contro la quale non abbiamo segnato nemmeno un gol".