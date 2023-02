È arrivata in serata una decisione inaspettata e clamorosa relativa a Inter-Lecce. Il prefetto di Milano Renato Saccone ha difatti disposto il divieto di vendita dei biglietti per il match del prossimo 5 marzo ai residenti in Provincia di Lecce, disponendo di conseguenza l’annullamento e il rimborso di quelli già emessi (il settore ospiti era sold out da diverso tempo).