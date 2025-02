"Cosa si prova prima di un derby? Non tanto, si sta concentrati e ci si prepara. Poi ognuno fa ciò che lo fa stare bene", ha esordito con la solita risposta facile e decisa Zlatan Ibrahimovic a DAZN prima di Milan-Inter di questo pomeriggio. Match che il dirigente del club rossonero presenta come di seguito.

C’è qualche trattativa di mercato in corso?

"È un periodo intenso, però siamo soddisfatti".

Che settimana è stata dal punto di vista umano e professionale?

"Per me è una situazione diversa perché è la seconda volta dopo l’estate che entro in situazioni di mercato, è un lavoro intenso e cattivo perché tutti i giorni succedono cose. Ma per noi nulla di urgente, abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto investimenti, sono andati via alcuni giocatori come Calabria e Alvaro Morata. Altra gente è arrivata e abbiamo rinforzato la squadra, siamo soddisfatti".

Abbiamo fatto fatica a sentirti perché è appena entrato il Milan in campo:

"Questi sono milanisti, si capisce…".

Rispetto a quest’estate è cambiato parecchio il Milan: altro allenatore, altro attaccante e altro capitano. Come mai queste scelte drastiche a stagione in corso?

"No, non sono drastiche ma scelte per migliorare la situazione. E le situazioni sono dinamiche, se le cose non vanno bene devi trovare soluzioni per cambiare. Questo è semplice, è il calcio. Devi trovare il modo per trovare continuità. Se sei il Milan hai pressione di portare i risultati, altrimenti devi fare qualcosa".

Gimenez è forte come Vieri?

"No, è forte come Ibra. È un altro livello".

Come mai non lo avete preso a luglio?

"Abbiamo guardato a lui a luglio ma non c’erano possibilità perché non toccava solo a noi. Ora c’erano le possibilità e abbiamo fatto l’investimento".

