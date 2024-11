Albert Gudmundsson verso il forfait in Fiorentina-Inter. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'attaccante islandese non dovrebbe farcela per la sfida di campionato in programma domenica pomeriggio al Franchi.

L'ex Genoa non dovrebbe essere rischiato da Palladino, il problema alla giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia ancora non è rientrato del tutto. In casa viola c'è la volontà di limitare al minimo i rischi di un'eventuale ricaduta e non forzare nei tempi il suo rientro.

