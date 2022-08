In attesa della conferenza stampa di Maurizio Sarri che, come di consueto, presenterà la sfida in programma per domani contro l'Inter, Sky Sport svela quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico toscano per affrontare l'Inter. Ritorno importante in attacco di Pedro dopo i problemi alla caviglia riscontrati alla prima giornata di campionato. L'ex di Barça, Chelsea e Roma torna dal primo minuto, affiancando l'indiscutibile Ciro Immobile, titolarissimo nell'attacco anti-Inter. Ballottaggio a centro invece tra Felipe Anderson e Zaccagni, con il brasiliano favorito rispetto all'ex Verona ma non solo. Altro dubbio per Sarri che contro i nerazzurri puntarà più sulla fisicità che sulla qualità. Milinkovic e Cataldi candidati certi alla titolarità, mentre ancora da sciogliere il dubbio invece tra Basic e Vecino, grande ex della gara. Nessuna incertezza invece per quanto riguarda porta e difesa con Provedel certo di presiedere tra i pali dei biancocelesti, protetto dalla stessa linea difensiva vista nelle prime due di campionato con Patric e Romagnoli coppia centrale e Lazzari e Marusic sugli esterni.