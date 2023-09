Olivier Giroud sì, Pierre Kalulu no. Sono queste le ultime indicazioni da casa Milan in vista del derby in programma sabato pomeriggio a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante francese si è regolarmente allenato con la squadra e sarà disponibile per l'Inter, la sua partita. Per Kalulu invece nessuna chance: il problema muscolare accusato potrebbe constringerlo a saltare anche l'esordio in Champions contro il Newcastle. Contro l'Inter spazio dunque alla coppia composta da Thiaw e Kjaer, vista la squalifica di Tomori.