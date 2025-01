Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, si presenta davanti alle telecamere di DAZN dopo il triplice fischio di San Siro per analizzare a caldo la prestazione dei suoi nella sconfitta contro l'Inter.

Ottima ora, poi sembra che il gol di Lautaro abbia fatto saltare i piani tattici.

"Sì. Nel primo tempo l'avevamo preparata per essere più aggressivi, ma sono stati bravi loro a non dare riferimenti. Per 60' abbiamo fatto una grande partita senza concedere tante occasioni anche se loro avevano il gioco in mano, ma quando nel cilindro ci sono le giocate del campione... Poi per forza abbiamo alzato il baricentro e l'abbiamo riaperta con Esposito. L'unico rammarico è il gol del 3-1 che nasce da una punizione nostra. Fare una partita del genere a San Siro non è semplice, con lo stesso atteggiamento nelle scorse partite avremmo potuto fare dei punti in più".

Sembrate meno umili di inizio stagione. Questa gare possono darvi una spinta?

"Per l'atteggiamento posso rimproverare ai ragazzi solo i 20' con il Lecce, non doveva capitare ma non ci possiamo piangere addosso. I ragazzi non hanno perso l'umiltà, stiamo pagando i tanti infortuni e alcuni episodi in cui non siamo stati bravi a riparire la partita come col Genoa e con lo stesso Lecce. Dobbiamo lavorare per portare a vantaggio nostro questi episodi".

Come mai Esposito dalla panchina?

"In settimana non si è allenato regolarmente, per problematiche passate bisogna gestirlo. Non potevamo rischiare di perdere un giocatore importante come lui".