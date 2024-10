Dopo l'impegno contro il Bayern Monaco in Womens' Champions League, per la Juventus Women di Max Canzi c'è ora la sfida di campionato contro l'Inter. Così il tecnico bianconero presenta la gara di domani ai canali ufficiali del club: "L’Inter ha una rosa importante, come peraltro noi, ma ha il grande vantaggio, su questa partita, di averla preparata in una settimana “tipo”, senza dispendio di energie soprattutto mentali: vivere esperienze come quella di mercoledì è il bello, ma anche l’aspetto difficile, di avere la fortuna di partecipare a grandi competizioni come la Champions".

Canzi aggiunge: "Domenica dovremo mettere in campo l’intensità, che è una caratteristica che sta diventando davvero parte del nostro DNA; siamo coscienti che questo sarà uno degli aspetti che ci permetterà di giocarcela sempre, con chiunque, e quindi anche con l’Inter".