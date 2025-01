Quella tra Inter e Atalanta di domani sarà una sfida che si giocherà a centrocampo. A parlare del match di domani e di come vede questo confronto è Marten De Roon, che a Sportmediaset dice: "Io credo che non è solo il centrocampo, affrontiamo la squadra più forte del campionato italiano. Sarà una sfida ad alta intensità, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e non far giocare i loro giocatori che hanno tanta qualità".

Hai sentito i tuoi connazionali Dumfries e De Vrij?

"Ci sentiamo ogni tanto, prima di questa partita non ci siamo parlati. Ci conosciamo bene, ma non abbiamo ovviamente preparato questa partita insieme".

Hai un debito con le finali e con le coppe dopo Dublino: ti piacerebbe alzarla in campo?

"Per fortuna la squadra si è presentata comunque abbastanza bene. Certo, mi piacerebbe tanto vincerla in campo".

In cosa è cambiata l'Atalanta rispetto al precedente con l'Inter?

"Siamo cresciuti, siamo più pronti sia come squadra che individualmente. Lì eravamo anche in difficoltà in difesa, ora i nuovi si sono inseriti bene e abbiamo preso le misure negli ultimi mesi. Abbiamo fatto una striscia importante, credo che per noi sia importante misurarci domani con l'Inter e vedere dove siamo dopo questi tre mesi molto positivi".

