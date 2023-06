Allarme rientrato per Kyle Walker: "Sto bene, sto solo diventando un po' vecchio e a volte mi serve un giorno in più per recuperare - ha detto il difensore del City nella giornata di ieri -. Non mi sono allenato martedì perché il mister mi ha concesso un giorno di riposo. Ma vi posso assicurare che sono al cento per cento. Figuriamoci se, dopo tutti i sacrifici, mi chiamo fuori per la finale". Nessun dubbio: Walker sarà del match.