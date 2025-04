Trasferta delicata per il Cagliari, atteso domani alle ore 18 dalla sfida contro l'Inter. Davide Nicola, tecnico dei rossoblu, presenta l'appuntamento di San Siro Siro nella classica conferenza stampa della vigilia: "L'Inter è una squadra con un tecnico che ha fatto un lavoro straordinario. Dovremo cercare di fare una partita di coraggio nella proposta, intelligenza e pulizia tattica. Non sarà facile, ma l'intento è quello".

L'allenatore dei sardi non guarda ai prossimi impegni, nonostante i sette diffidati: "Nessun calcolo. Si cercherà di valutare come utilizzare gli elementi, fare le scelte migliori. Vogliamo essere all'altezza di una gara che richiede un tasso di qualità altissimo. L'Inter aspira a grandissimi risultati e noi vogliamo fare uno step, cercando di dare fastidio a giocatori che hanno un livello altissimo. Il tutto, però, deve essere accompagnato dall'equilibrio".

Spazio anche ad un aggiornamento sui giocatori a rischio convocazione: "Prati ha avuto un fastidio e spero di recuperarlo. Non ha più la febbre, vedrò se convocarlo. Giocare a specchio? Vedremo. In base alle condizioni di Prati potremo parlare di strategia. Di fatto non cambiamo il nostro modo di giocare, cambiano le uscite in base all'avversario di turno. Possiamo giocare a 3 o a 4. L'Inter sa anche farti rifiatare, ma poi ti colpiscono con pochi tocchi e ripartenze velocissime. Sanno circondarti, cambiare da una difesa a 3 a quella a 4. Per noi è importante sapere che la fase di non possesso e possesso dovranno essere qualitative. Coman? È un giocatore di livello, è arrivato in un contesto in cui doveva risolvere qualche problema fisico. L'infortunio gli ha precluso la possibilità di essere presente. E' importante cercare di mettere tutti a disposizione. Prima riesco a dare continuità con maggiori qualità offensive, meglio è".