"Il dottore ha detto che stanno tutti bene. Continua l'emergenza di Dijks che a breve farà ulteriori accertamenti ma per il resto non dovrebbero esserci defezioni". Parola di Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter.

Domani avrete addosso gli occhi di tutta la Serie A, cosa cambia per voi?

"Niente perché abbiamo la nostra professionalità e continueremo a fare quanto messo in campo fin qui. Continuiamo sulla nostra rotta senza nessun cambio di mentalità".

C'è una motivazione in più per giocare una sfida che sembrava non giocarsi mai?

"Noi non dobbiamo farci condizionare da nulla, nemmeno da quanto successo. Non ci faremo condizionare neanche dall'ampia sconfitta dell'andata, perché se facciamo l'errore di dipendere dai condizionamenti esterni non riusciamo a fare del nostro meglio. Quello su cui dobbiamo puntare è fare del nostro meglio e non ripetere gli errori fatti all'andata".

Però il tifoso però potrebbe godere per uno sgambetto all'Inter.

"Il tifoso ha il dovere di porsi degli obiettivi alti per godere sempre di più. Quella di domani sarà un'opportunità ulteriore per concludere in maniera professionale e seria la nostra stagione, ma sarebbe anche una soddisfazione per staff, tifosi e città. La differenza tecnica e le motivazioni sono parametri quasi oggettivi, ma ognuno di noi ha la sua dignità e questa è una cosa che va oltre questi fattori".