Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della finale di Coppa Italia persa con l'Inter: "Ho salutato Calhanoglu, quando ero a Milano abitavamo vicini e ci siamo salutati. Bisogna sempre rispettare gli avversari, complimenti a loro spero vincano la finale di Champions e Hakan mi ha augurato di vincere la Conference. Perdere una finale fa male, il gap tra noi e loro sulla carta è ampio ma oggi lo abbiamo accorciato il più possibile e dobbiamo essere orgogliosi. So che non è facile accettare le sconfitte, abbiamo dato tutto, la voglia c'è stata, abbiamo fatto una grande finale. Molti di noi non avevano mai giocato una finale e non mi aspettavo di giocare così contro una squadra di livello mondiale.

L'Inter è una squadra fortissima, il City altrettanto ma in una partita secca può succedere di tutto, hanno i mezzi per battere il City. Il mio gol al City del 2010? Lo ricordo, ho fatto la mia carriera, ho cercato di raggiungere tutti gli obiettivi e sono orgoglioso ma stasera siamo solo dispiaciuti. Complimenti a loro per oggi e in bocca al lupo per la finale".