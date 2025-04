"Tutti sono importanti. È sempre un luogo comune quello che si dice prima della stagione, quando tutti sono in forma. Ma ci rendiamo conto che è proprio vero che tutti sono importanti". Parola di Joshua Kimmich, raggiunto dall'emittente radiofonica Ran dopo la vittoria contro l'Augsburg in cui il Bayern Monaco ha perso per infortunio anche Jamal Musiala: "Ognuno ha il suo tempo e tutti devono impegnarsi professionalmente per essere presenti nel momento decisivo. Proprio come ha fatto Stanisic. Ha giocato in una posizione di terzino sinistro insolita, ha giocato davvero molto bene ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo di undici giocatori per decidere in qualche modo le partite: abbiamo bisogno dell'intera squadra in questo momento. Soprattutto perché abbiamo molti infortuni. E dobbiamo poter contare l'uno sull'altro".

Come vedi la squadra? Dopo tutti gli infortuni, in molti dicono che ora siete sfavoriti contro l'Inter. Cosa ne pensi?

"Vediamo. Prima giochiamo e poi vediamo cosa succede".

Cosa ti aspetti dall'Inter? Che tipo di partita ti aspetti?

"Difficile dirlo. Non ho visto molto l'Inter in questa stagione. Penso che tradizionalmente abbiano difeso molto bene, e lo si può vedere in Champions League, dove hanno subito solo due gol. Sarà dura. Certo, oggi (venerdì, ndr) abbiamo affrontato un avversario che sapevamo non aveva subito molti gol nelle ultime partite, ma ne abbiamo comunque segnati tre. Anche il St. Pauli ha subito pochissimi gol; ne abbiamo segnati tre. Sappiamo che possiamo segnare contro qualsiasi difesa del mondo".