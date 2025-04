Hansi Flick presenta in conferenza stampa alla Ciutat Esportiva Joan Gamper la semifinale d'andata di Champions League in programma domani contro l'Inter. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Come andrà questa sfida sui 180' con l'Inter?

"Siamo concentrati sull'andata, il primo passo. L'Inter è un avversario molto complicato. Giocano bene in difesa, ma sono forti anche in transizione e quindi sarà una partita difficile, da affrontare seriamente".

Hai avuto poco tempo per preparare la partita, che sarà condizionata dalla stanchezza. Come hai visto i giocatori?

"Quando vinci una Coppa in finale contro il Real è speciale, è una grande emozione. Ma ora dobbiamo concentrarci su questa gara, possiamo arrivare in finale di Champions, è un sogno esserci. La squadra è concentrata, in allenamento abbiamo visto che siamo focalizzati su questa gara. Abbiamo visto cosa dobbiamo fare, cosa migliorare rispetto alla gara col Real. Dobbiamo insistere sui nostri punti di forza".

Potreste fare dei cambi in formazione?

"Vedremo domani, manca un giorno e vedremo come recupereranno i giocatori. Dobbiamo riflettere. L'Inter ha avuto anche meno tempo per recuperare, ma è una semifinale di Champions. Tutti vogliono giocare una partita così".

È difficile fermare l'euforia che c'è in questo momento?

"Quello che vedo è che tutti sono molto concentrati e sanno quanto è importante questa semifinale Questa vittoria contro il Real è importante perché migliora il nostro morale e ci dà ancora più stimoli. Sappiamo che dobbiamo lavorare duro per arrivare in finale. L'Inter ha una squadra con giocatori che daranno il 100% perché per alcuni potrebbe essere la loro ultima opportunità di giocare una gara così, vista l'età".

Giocherà Szczesny o Ter Stegen?

"Giocherà Szczesny in Champions, ci penseremo per il campionato ma in Champions giocherà Szczesny".

Potrebbe cambiare qualcosa tatticamente?

"Oggi abbiamo visto qualcosa, non abbiamo tanto tempo ma abbiamo visto in che condizioni siamo. Sarà importante vedere cosa fare tatticamente. Ci siamo riposati due giorni e oggi ci siamo allenati bene".

Che importanza ha Fermìn Lopez? Può giocare domani?

"Ha sempre possibilità di giocare. Sabato abbiamo deciso diversamente ma l'importante è che tutti si sentano importanti, i titolari e chi subentra. Lui è importante per noi, per il gioco che fa".

Che importanza ha Koundé per voi?

"E' un grande professionista, non è solo per il gol che ha fatto ma anche per come difende, per come risolve situazioni complicate come ha fatto col Real. Sta giocando a un livello fantastico".

Qual è la sua situazione per il futuro?

"Credo che allenerò il Barcellona anche l'anno prossimo, ho un altro anno di contratto e sono molto contento qui. Ma adesso non è proprio il momento di pensare a questo, dobbiamo concentrarci sui risultati che vogliamo ottenere. Non dobbiamo pensare ad altro".

Come l'Inter può condizionare il vostro gioco, essendo diversa dalle altre squadre che avete affrontato?

"Ne abbiamo parlato oggi, dobbiamo proteggerci e ci siamo allenati su questa situazione. Sarà importante tenere il possesso, fare meno errori possibili e difenderci bene. Loro giocano molto bene e dobbiamo chiudere bene gli spazi".

In che modo le tre sconfitte dell'Inter possono cambiare il suo modo di preparare la partita?

"La Champions è una grande opportunità anche per l'Inter. Sono a due partite dalla finale, è tutta un'altra situazione e tutti daranno il 100%. Non contano le partite passate. In ogni caso sono focalizzato sulla mia squadra, ai giocatori ho detto che devono dare il massimo e anche loro saranno preparati a questo".