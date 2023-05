Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, parlando ai canali ufficiali del club orobico ha commentato la sconfitta contro l'Inter: "Ci siamo complicati la vita subito all'inizio, contro una squadra in forma e forte, se concedi due gol così poi non è mai facile. Nonostante tutto però siamo stati bravi a rimetterci in partita e a non mollare, penso che questo aspetto sia importante e deve essere un punto di partenza per la prossima gara. Col Monza sarà determinante, ci teniamo tantissimo, raggiungere l'Europa League sarebbe straordinario vista la stagione e la fatica che abbiamo fatto. Sarebbe il giusto premio per Bergamo e i tifosi".