L'Atalanta vuole voltare subito pagina dopo il ko di Lecce, l'occasione per riuscirci sarà offerta dalla sfida con l'Inter in programma domenica all'ora di pranzo al Gewiss Stadium. "Sarà una battaglia che dovremo portare fino al 90' - ha detto Matteo Ruggeri ai canali ufficiali del club bergamasco -. Speriamo di chiudere in bellezza prima della sosta per tenerci in alta classifica. Dovremo cancellare la sconfitta col Lecce, ci aspetta un big match".