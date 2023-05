Dopo il ko di San Siro contro l'Inter, Gian Piero Gasperini si sofferma anche ai microfoni del canale ufficiale del club bergamasco per un'analisi a caldo della prestazione dei suoi: "L'Inter è partita fortissimo, con grande carica e adrenalina - dice il tecnico della Dea -. Noi sicuramente abbiamo sbagliato l'approccio prima di prendere le misure agli avversari.

La partita era fattibile probabilmente se avesse preso un'altra piega inizialmente, sapevamo che vincere a Milano in questo momento, con i nostri cerotti, non sarebbe stato facilissimo, ma ci rimane una prestazione decorosa. Adesso affrontiamo questa ultima fatica sapendo che dipende tutto da noi, battere il Monza non sarà agevole".