"L'Atalanta è una squadra che sta crescendo". Lo ha assicurato Gian Piero Gasperini, parlando a DAZN a margine della vittoria rotonda della sua squadra ai Castellani di Empoli. Tre punti che danno una spinta alla Dea in previsione delle prossime gare, a partire da quella contro l'Inter che si giocherà sabato sera a Bergamo: "Incontriamo i più forti del campionato in questo momento per come hanno vinto le partite in Italia contro Milan e Roma ma anche in Champions.

Quando incontri i più forti hai un bel metro, noi abbiamo un'ottima classifica, ora dobbiamo misurarci con quelle che sono davanti o molto vicine a noi in classifica. La gara di sabato ci dirà a che punto siamo. Scalvini? Ha una lombalgia abbastanza forte che è venuta fuori venerdì, in questi giorni è migliorato tanto che oggi ha giocato. Stasera è ritornata, il ragazzo è abbastanza bloccato, ma in cinque giorni ci auguriamo di poterlo recuperare".