Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, esprime positività a poche ore dalla sfida di Champions League contro l'Inter. "Bisogna crederci sempre e pensare che domani è un altro giorno, sia nei momenti alti che bassi - dice ad Amazon Prime -. Crederci, portare energia e trasmettere questa voglia e questa passione per fare quel che più ci piace nella vita, che è giocare a calcio. Non ci sono tanti stadi nel mondo che trasmettono energia come San Siro, sono scenari in cui vogliamo giocare".

Come l'Inter, attesa domenica dal Napoli, anche l'Arsenal ha una sfida importante vicina, in Premier, contro il Chelsea. "Sfortunatamente abbiamo avuto tanti infortuni e ci siamo dovuti adattare. Questo ha rafforzato la squadra e abbiamo chiaro in mente come giocheremo domani - dice Arteta - Calcoli? I calcoli sono come potremo vincere con l'Inter, se li faremo bene e vinceremo sarà la nostra vitamina per affrontare il Chelsea. A me piace da morire allenare questa squadra, ogni giorno è una sfida e una gioia condividere la quotidianità con loro. Se faccio quel che faccio senza divertirmi è un problema e devo trovare un altro lavoro. Ho debuttato qui a 17 anni col PSG in Champions, per me significa tanto. Ho una voglia pazzesca di questa partita. Segnali? Tutti buoni...".