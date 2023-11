A margine della conferenza stampa, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato un'intervista a DAZN per parlare del big match di domani sera con l'Inter. Nel corso della quale torna a modo suo a parlare dell'eventuale vantaggio che i bianconeri vantano rispetto ai nerazzurri dato dal non dover giocare le Coppe europee: "Posso dire che, per mia esperienza, nei 5 anni della Juve giocavamo le coppe ma vincevamo gli scudetti. Quello è fine a se stesso. Inter più pronta? È una questione di rosa, più semplice di quello che sembra".

Così come il suo avversario Simone Inzaghi, il tecnico livornese non intende firmare per un pareggio: "Non firmerei, bisogna giocarla e poi vediamo cosa succederà. In palio domani c'è la vittoria. Quella che dobbiamo cercare di raggiungere come ci abbiamo provato nelle altre partite. Domani solo questo".