Continuano le celebrazioni per il ventesimo scudetto dell'Inter. A Hangzhou, capoluogo della provincia cinese di Zhejiang, i tanti tifosi nerazzurri del luogo hanno celebrato "la secondo stella, presentando questo spettacolo di luci scenografico con l’aiuto dei droni". Così scrive Javier Zanetti come didascalia alla foto dell’omaggio all’Inter campione d’Italia, postata in una storia Instagram dove il vice-presidente ne approfitta per salutare e ringraziare l’ex numero uno della Beneamata: "Grazie Steven Zhang". Ringraziamento che Steven ha prontamente ripostato.